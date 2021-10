(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 CLIMA: GALLONE (FI), ACCORDO GLOBALE E CURA DEL TERRITORIO O NON IMPEDIAMO DISASTRI

“Spiace che siano ancora troppe le distanze tra chi intende rispettare i target delle emissioni zero entro il 2050 e chi, come Cina e India, vogliono spostare l’obiettivo in avanti di almeno dieci anni. Il prossimo G20 di Roma parte in salita perché manca una risposta collettiva sul cambiamento climatico. Eppure un accordo non è solo necessario, è vitale. Quanto accaduto in Sicilia, con la città di Catania flagellata prima dal fuoco e adesso dall’acqua, ha una doppia chiave di lettura. Da una parte è il risultato di mancati controlli del territorio, con una desertificazione che ha determinato il dissesto idrogeologico attuale. Dall’altra è causa del contesto, del riscaldamento globale che influisce sugli eventi precipitativi estremi divenuti, da rari, sempre più intensi. Se non interveniamo su entrambi i fronti, uno interno e uno globale, continueremo a piangere morti e vedere distrutto il nostro patrimonio. Nel Pnrr, ma anche nella prossima legge di bilancio, chiediamo vengano destinate risorse importanti per fermare il dissesto idrogeologico e curare il territorio, e al tempo stesso confidiamo nella diplomazia governativa italiana perché sul cambiamento climatico si raggiunga un accordo veramente globale. Solo agendo su entrambi i fronti salveremo l’ambiente, tuteleremo vite umane, e metteremo al sicuro attività produttive ed economia. E’ questo il più grande investimento sul futuro dell’Italia e dell’intero pianeta e l’unico serio impegno per essere concretamente al fianco della gente siciliana in questo momento”.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile Dipartimento Ambiente del partito.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this