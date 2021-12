(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 Clima: Coldiretti, Ispra scagiona stalle, colpa industria e traffico

L’ aumento delle emissioni dei gas serra nel 2021 conferma che i veri responsabili dell’inquinamento sono le attività industriali e il traffico che infatti lo scorso anno sono stati bloccati dalle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria da Covid mentre gli allevamenti italiani hanno continuato a lavorare a pieno regime. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Ispra che evidenziano l’ aumento del 4,2% delle emissioni di gas serra a livello nazionale a seguito delle ripresa dell attivita industriale e del trasporto nel 2021. Mentre stalle e aziende agricole hanno continuato a lavorare per garantire i rifornimenti alimentari alle famiglie italiane, le restrizioni anti contagio dello scorso anno hanno semi paralizzato fabbriche e spostamenti di camion e auto determinando un crollo dei livelli di smog. Gli ultimi dati Ispra sull’andamento dell’inquinamento nell’anno del Covid confermano dunque– sottolinea la Coldiretti – il ruolo principale di industrie e trasporti.Le stalle al contrario sono alla base della nuova economia green con la produzione di letame e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni in modo naturale e garantire all’Italia – continua Coldiretti – la leadership europea nel biologico e la produzione di energie rinnovabili come il biogas. Solo il 7% delle emissioni di gas serra in Italia – conclude la Coldiretti – arrivano dall’agricoltura sulla base dei dati Ispra dai quali si evidenzia che industria con il 44,7% e i trasporti con il 24,5% sono di gran lunga i maggiori responsabili.

