(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Civitavecchia, Capolei: Porto in rete europea Core grande notizia

“Siamo felici che Civitavecchia entri nella rete europea dei porti Core. È un’ottima notizia per tutti i cittadini della regione Lazio e soprattutto è una grande opportunità che il nostro territorio meritava, e per la quale ci siamo battuti in Consiglio regionale. Sono certo che di fronte a questa sfida importante ci faremo trovare pronti. Ringrazio il ministro delle infrastrutture Giovannini, il governo tutto, e i consiglieri regionali che hanno lavorato e creduto fortemente in questa possibilità”.

lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.

🔊 Listen to this