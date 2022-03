(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 Cittadinanza: Dal Mas (FI), perché a calciatori famosi sì e a giovani atleti no?

Il senatore azzurro interviene sul caso di Mifri Veso, triplista pordenonese che non può gareggiare con la Nazionale di Atletica

“Assurdo che calciatori stranieri con trisavoli italiani abbiano ottenuto la cittadinanza per poter giocare in Nazionale o non occupare gli slot per gli extracomunitari, mentre a un’atleta, Mifri Veso, di origine congolese ma nata e cresciuta a Pordenone è impedita la partecipazione agli Europei under 18 in programma a luglio in Israele perché non in possesso della cittadinanza. La normativa sulla cittadinanza è un tema delicato e divisivo, terreno di battaglie politiche, ma non possiamo non prendere atto che ci sono oltre un milione di stranieri che, come Mifri, sono nati e cresciuti in Italia e qui hanno frequentato le scuole. L’introduzione dello ius soli sportivo ha sanato l’abominio che impediva ad alcuni di loro di praticare sport, ma oggi non basta più. Credo sia il momento di fare un passo avanti. Non solo per gli atleti, ma per le tante Mifri d’Italia che a causa della mancanza della cittadinanza vedono negati o rinviati i loro sogni. Giusto che si ottenga la cittadinanza per meriti sportivi? Certamente sì, così come è giusto che la ottengano i ragazzi e le ragazze che hanno svolto il ciclo di istruzione obbligatoria nel nostro Paese e abbiano dimostrato, ad esempio distinguendosi in quello straordinario strumento di integrazione che è lo sport, di far parte della comunità nazionale, certo più di calciatori cui non sempre è richiesta la conoscenza della lingua italiana”.

Lo scrive in una nota Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia intervenendo sul caso di Mifri Veso, campionessa italiana Allievi di salto triplo ma che non può gareggiare con la Nazionale di Atletica leggera perché priva di cittadinanza, annunciando che nelle prossime ore interesserà della vicenda anche il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.