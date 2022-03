(AGENPARL) – Roma, 11 mar 2022 – “La soluzione per 210 studenti in esubero, che hanno chiesto di iscriversi al Liceo Nomentano, è stata trovata. Abbiamo, assieme a Roma Capitale al III Municipio e al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Rocco Pinneri, individuato due soluzioni che possono risolvere il problema degli spazi per accogliere i nuovi iscritti che avevano chiesto di frequentare la scuola. E’ stato un percorso molto complicato, ma grazie al confronto tra le varie istituzioni e all’impegno in prima persona del Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo trovato la strada giusta per venire incontro alle esigenze delle famiglie, della scuola e soprattutto degli studenti. Con gli uffici tecnici stiamo velocizzando le procedure per verificare la possibilità di utilizzare nuovi ambienti che dovranno rispondere agli standard previsti dalla legge e potremmo così aumentare l’offerta logistica delle nuove iscrizioni che erano state bloccate per mancanza di aule”.