(AGENPARL) – Roma, 21 mag 2021 – In occasione della Giornata Europea dei Parchi, la Città Metropolitana di Roma ha proposto tre eventi da tenersi nella giornata del prossimo 23 maggio 2021 nelle Aree protette “Riserva naturale di Nomentum”, “Riserva naturale di Monte Catillo” e “Monumento Naturale Palude di Torre Flavia”.

“Sarà l’occasione per immergersi nella natura dei nostri polmoni verdi nel territorio metropolitano. La natura e l’ambiente tornano di nuovo ad essere protagonisti grazie alla suggestiva cornice dei parchi gestiti dall’Ente metropolitano di Roma. Vogliamo far scoprire ai nostri concittadini le bellezze di questi siti naturali per una giornata dedicata all’ambiente e alla sua conservazione. Sarà l’occasione per grandi e bambini per ammirare i panorami della campagna romana, attraversare boschi e sostare in aree pic-nic, oppure partecipare al progetto SOCIAL-TREK per la promozione del benessere psicofisico e delle abilità relazionali, guidato da esperti psicologi. Invitiamo tutti a rispettare le misure previste dall’emergenza COVID-19 e l’effettiva realizzazione sarà subordinata alle condizioni meteorologiche. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita”.

Paolo Ferrara, Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma

PROGRAMMA

Domenica 23 maggio – “La Riserva in fiore”, visita guidata alla Riserva naturale di Monte Catillo con il personale dell’Ente gestore. Percorso ad anello di circa 9 km, di media facilità, con dislivello di circa 300 mt., che consente di raggiungere la preziosa Sughereta di Sirividola, di ammirare i panorami sulla campagna romana e sui preappennini, per poi attraversare il fresco bosco di cerro dove sarà possibile sostare in un’area picnic. Appuntamento ore 9:30 all’Arco di Quintiliolo in via Quintilio Varo a Tivoli. Rientro circa ore 16:30. Disponibilità limitata a 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria tramite mail a m.vinci@cittametropolitanaroma.gov.it oppure WhatsApp al 3472647905

Domenica 23 maggio – “Social Trek Special Edition” – Riserva naturale Nomentum. Trekking esperienziale di 8 km condotto da due psicologi che guideranno i partecipanti ad assaggiare un estratto del ciclo di incontri del progetto SOCIAL TREK, volto alla promozione del benessere psicofisico e delle abilità relazionali. L’ambiente naturale viene usato come facilitatore di un clima sociale più partecipativo e vengono proposte attività sensoriali e di gioco condiviso utili a stimolare una maggiore consapevolezza di funzionamento personale e della comunicazione interpersonale.

Appuntamento ore 9:00 all’ingresso della Riserva, Via Nomentana, località Mentana Rientro circa ore 17:00. Disponibilità limitata a 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria tramite mail a passagginellosport@gmail.com oppure al 3493116855 – Alessia Cella

Domenica 23 maggio – “Non Solo Fratini – il recupero della flora alo-psammofila successivo alla interdizione del calpestio nel Monumento naturale della Palude di Torre Flavia”. Visita guidata e campo di osservazione: si parlerà del ruolo del Fratino come ‘specie ombrello’ attraverso la quale è possibile consentire un recupero della duna. Appuntamento ore 9.30 ingresso dell’area protetta: via Roma, 141, Ladispoli. Chiusura: ore 13.00. Disponibilità limitata a 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria tramite mail a c.battisti@cittametropolitanaroma.gov.it.

Per chiarimenti si potrà fare riferimento al Funzionario referente dott.ssa Maria Vinci (cell. 3391034333; e-mail: m.vinci@cittametropolitanaroma.gov.it).