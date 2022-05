(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 INCONTRO CON LA DELEGAZIONE LATINO AMERICANA FUNDACION LIDERES GLOBALES. SANNA: “RELAZIONI STRATEGICHE PER IL SOSTEGNO DI ROMA E DELL’AREA METROPOLITANA, DAL GIUBILEO ALL’EXPO 2030”

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna ha incontrato questa mattina a Palazzo Valentini la delegazione Latino americana della Fundacion Lideres Globales, composta da Sindaci, governatori locali e delegati istituzionali dell’Ecuador, El Salvador, Guatemala e Panama.

La Fondazione ha come scopo la creazione di una rete di collegamento tra diversi governi locali, sia nelle Americhe che in Europa, per incentivare un rapporto fraterno di condivisione culturale, storica e politica.

“A nome del Sindaco Gualtieri abbiamo avviato oggi un’interlocuzione importante per i rapporti diplomatici con l’estero e per dare avvio a un percorso di scambio e conoscenza che può portare valore a Roma e al territorio metropolitano.

Incontri come questo servono a rafforzare sentimenti di amicizia e collaborazione con i paesi esteri, particolarmente strategici in vista della candidatura a Expo 2030 e del prossimo Giubileo.

Tali rapporti costituiscono una direttrice importante per il sostegno al turismo e alla promozione delle nostre aree, dalle città alle bellezze naturali, così come sono utili al confronto su temi di attualità che vanno dal clima ai servizi.

Abbiamo chiesto alla delegazione sudamericana di fare il possibile per intervenire con i propri Governi a sostegno della candidatura di Roma ad Expo 2030.”

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco Città metropolitana di Roma Capitale.

Roma, 27 maggio 2022

