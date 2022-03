(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Città metropolitana, Ferrara-Guain (M5S): “Dopo cinque anni di consiliatura raccogliamo i grandi frutti del nostro operato su lavori pubblici”

“Sono iniziati i lavori di completo rifacimento del manto stradale di via delle 5 Miglia ad Anzio. I frutti del lavoro portati avanti dalla nostra amministrazione 5 stelle in cinque anni di consiliatura in Città Metropolitana si stanno raccogliendo ora. Siamo contenti di questa operazione di messa in sicurezza della importante arteria portodanzese ed esprimiamo apprezzamento per l’importante contributo di tecnici e operai sul campo. In questi giorni verificheremo che non ci sia alcun tipo di rallentamento sui lavori che noi avevamo previsto, ma soprattutto dobbiamo dare indirizzo in modo che le opere continuino su tutta la strada e sue pertinenze limitrofe”.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara e il consigliere comunale del M5S di Anzio Alessio Guain.