Città d’Italia – Milano

VITTORIA PER R. PEZZOTA E K. GROSSI – Si è concluso il Torneo Città d’Italia 5 di categoria ELITE, femminile e maschile, dotato di un montepremi di € 250 per ciascun tabellone, disputato Sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 a Milano, organizzato dalla A.S.D. Milano Squash Academy presso la palestra Tonic Lambrate – Via Mestre 7.

Il torneo è stato condotto dal Giudice di Gara Yuri Marangoni, gli incontri sono stati diretti dagli arbitri federali Mauro Gabbiati ed Andrea Ottolenghi; presente alla Cerimonia di Premiazione, il Consigliere Federale Ennio Marchesin.

ELITE MASCHILE – L’argentino Robertino Pezzota (Cs/Scorpion) conquista la vittoria, superando in finale, per 3/0, Mario Gentiletti (Mi/Sportitalia). Terzo posto per Tiberio Negro (Ge/ Mondosquash) che supera per 3/1 Lorenzo Conti (Mi/ Academy).

Classifica finale – Elite maschile

1 PEZZOTA, Roberto Luciano

2 GENTILETTI, Mario

3 NEGRO, Tiberio

4 CONTI, Lorenzo

5 SURYANSH, Kumar

6 CONTI, Filippo

7 RETTAROLI, Fabrizio

8 PAVESI, Adolfo

9 STUCKLER, David

10 CISLAGHI, Francesco

11 MONFORTE, Sergio

12 TOLENTINO, Massimo

13 CESANA, Paolo

14 TREROTOLA, Franco

15 GRASSO, Claudio

16 POPPA, Antonio

17 CARVELLI, Gerardo

18 OSTAN, Tommaso

19 LA ROSA, Maurizio Antonio Maria

20 PETRELLI, Loris Mario

21 ZACCHETTI, Lorenzo

22 OSTAN, Andrea

ELITE FEMMINILE – Vittoria per Katiuscia Grossi (Mi/Sportitalia) che chiude sl primo posto il girone, seconda Valeria Fontana (Mi/Academy), terza Cecilia Vittorelli (Mi/ Academy).

Classifica finale – Elite femminile

1 GROSSI, Katiuscia

2 FONTANA, Valeria

3 VITTORELLI, Cecilia Elisabetta

4 RETTAROLI, Giada

