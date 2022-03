(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 In allegato foto degli infermieri del Servizio infermieristico domiciliare del Distretto Sanitario della Carnia.

CITTÀ DI TOLMEZZO

COMUNICATO STAMPA

Raccolta fondi per l’emergenza COVID-19: il Comune di Tolmezzo consegna al Distretto Sanitario un ecografo portatile per le visite a domicilio dei pazienti.

La raccolta fondi avviata nel 2020 dal Comune di Tolmezzo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha raggiunto – grazie alla generosità di coloro che vi hanno aderito – l’importo di 3.205,00 euro.

Di questi, 240,00 euro sono stati utilizzati per garantire al personale sanitario in servizio nell’ospedale e nell’ASP di Tolmezzo la possibilità, nel periodo più critico del 2020, di alloggiare in luoghi diversi dal proprio domicilio, a tutela della salute dei propri familiari.

Altri 500,00 euro sono stati utilizzati nel programma più vasto di sanificazione settimanale dei giochi dei bambini nei parchi gioco comunali, al fine di sostenere il rientro dei bambini nei contesti di socialità all’aperto e il riappropriarsi dei luoghi ludici propri dell’infanzia, dove le relazioni fra pari promuovono e sostengono il percorso di crescita e il benessere personale e sociale.

I restanti 2.465,00 euro sono stati invece utilizzati per l’acquisto – su indicazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – di un ecografo portatile, utilizzabile da parte del personale sanitario per effettuare accertamenti direttamente presso il domicilio degli assistiti. L’ecografo è stato donato al Distretto sanitario di Tolmezzo per dare un aiuto tangibile nell’ottica della collaborazione a beneficio dei servizi erogati ai cittadini.

Il Commissario del Comune di Tolmezzo Silvia Zossi ha consegnato l’ecografo al dott. David Turello – Direttore del Distretto Sanitario e questo ha voluto essere, grazie alla generosità dei cittadini, un segno tangibile di considerazione e apprezzamento per il ruolo imprescindibile che l’Azienda sanitaria è chiamata a svolgere sul territorio e particolarmente nella zona montana qual è la Carnia.

Il Direttore del Distretto ha ringraziato a nome di ASUFC ed in particolare del personale infermieristico che quotidianamente opera con professionalità ed abnegazione anche al domicilio delle persone che necessitano di cure.

Tolmezzo, 9 marzo 2022

Ilaria Gonano

CITTÀDI TOLMEZZO – SPORTELLO DEL CITTADINO

GESTIONE ASSOCIATA tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis

