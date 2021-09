(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Cordiali saluti

Sportello del Cittadino

CITTÀ DI TOLMEZZO

COMUNICATO STAMPA

Contributi a sostegno degli operatori economici a fronte delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19: le domande online entro il 15 ottobre 2021.

Il Comune di Tolmezzo ha approvato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle aziende presenti sul territorio comunale che hanno subito una contrazione dell’attività a causa della pandemia da Covid-19. I contributi saranno concessi a soggetti, liberi professionisti, ditte individuali, società, associazioni con un volume d’affari nel 2019 inferiore a un milione di euro e che, a causa del perdurare della pandemia e delle conseguenti restrizioni, hanno subito una significativa contrazione dell’attività con una perdita del fatturato uguale o superiore al 20% registrato ponendo a raffronto l’importo del fatturato annuo prodotto fra gli anni di esercizio 2019 e 2020. Possono presentare la domanda le imprese risultanti attive alla data del 23 febbraio 2020 e ancora attive al momento di presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata anche dalle imprese stagionali che al momento sono nel periodo di inattività. Anche le attività che hanno aperto tra il 1° gennaio e il 24 ottobre 2020, inoltre, potranno presentare la domanda ma in questo caso non verrà rilevata la perdita subita ma verrà riconosciuto un importo fisso di 700,00 euro come incentivo alla nuova imprenditoria in un momento di difficoltà legato alla pandemia. Allegato al bando è disponibile l’elenco dei codici ATECO delle numerose imprese incluse fra i soggetti beneficiari di contribuzione. Le attività devono comunque avere sede legale, unità locale o sede operativa a Tolmezzo.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 20.00 del 15 ottobre 2021 attraverso procedura telematica come da indicazioni disponibili (assieme al bando e relativi allegati) sui siti internet del Comune di Tolmezzo e della Comunità di Montagna della Carnia.

Tolmezzo, 16 settembre 2021

Clara Blarzino

CITTÀ DI TOLMEZZO – SPORTELLO DEL CITTADINO

GESTIONE ASSOCIATA tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis

🔊 Listen to this