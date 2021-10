(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 MAGIONENEWS

RIPARTONO ONLINE GLI APPUNTAMENTI DEL CIRCOLO LETTORI AD ALTA VOCE DI MAGIONE

L’incontro si terrà l’8 ottobre e sarà occasione per presentare anche i progetti per il biennio

2021-2022

MAGIONE 1 ottobre 2021 – Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri del Circolo lettori ad

alta voce (LaAV) di Magione costituitosi a seguito del progetto “Donatori di voce tra podcast e

audiolibri e sviluppi futuri” promosso dal Comune di Magione e coordinato da Gianluca Iadecola

formatore e conduttore degli allievi del corso di lettura espressiva di Rinoceronte Teatro con

Alessandro Ruta, e Michele Volpi formatore accreditato Nati per Leggere.

Il primo appuntamento si terrà online venerdì 8 ottobre alle ore 21 nella piattaforma che

verrà comunicata tramite email.

Chi partecipa può scegliere una o due pagine da un libro e leggerle ad alta voce condividendole

con gli altri.

Per partecipare all’incontro online si può scrivere nella sezione commenti dell’evento creato

