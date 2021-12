(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 CIRCOLI AMBIENTE: CAOS DOPO AGENZIA ENTRATE, GOVERNO RIPRISTINI BONUS FACCIATE AL 90.

« Come avevamo ampiamente previsto, il decreto antifrodi si sta rivelando solo uno strumento armato nelle mani della burocrazia: non ha introdotto alcuna reale cautela atta a scongiurare l’utilizzo spregiudicato dei bonus edilizi, ma ha solo caricato di costi e preoccupazioni i cittadini, ancor di più dopo la risposta all’interpello n. 914-1430/2021, con la quale la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, sostenuto che, in virtù della normativa attuale, per beneficiare del bonus facciate del 90% è necessario che alla data del 31 dicembre 2021 debba intervenire la ultimazione dei lavori, contraddicendo quanto chiarito in precedenza dal MEF con la risposta all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare AdE n. 16/E/2021 ». Sono le parole di Alfonso Fimiani, Presidente dei Circoli dell’Ambiente, che continua: « Si aprirà un contenzioso tributario enorme: in qualità di avvocato sono stato già chiamato oggi ad esprimere dei pareri legali e sono convinto che si appalesi una chiara violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede dettato dallo Statuto dei contribuenti nonché una violazione della stessa ratio della norma, che non è quella di bloccare i lavori, ma di evitare che accedano a bonus coloro i quali non ne hanno diritto o, peggio ancora, che mettono in atto tentativi di truffa. Come è intervenuto a gamba tesa con misure del tutto inefficaci a combattere le speculazioni – conclude – così il Governo dovrà immediatamente porre rimedio a questo caos: lasci decadere il decreto antifrodi non convertendolo e proponga nel maxi emendamento alla legge di bilancio il ripristino del bonus facciate al 90% per il recupero dei centri e dei palazzi storici inserendo misure di controllo che non soffochino l’edilizia, ma al contempo eviti d’ora in poi che possano essere dotate di cappotto termico le seconde case al mare occupate a luglio ed agosto ».

