(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 Roma, 8 lug. – “L’impegno della Lega per il contenimento della fauna selvatica c’è sulla carta e non solo a parole, con proposte concrete per rendere agevole il lavoro dei produttori italiani. Grazie anche al nostro contributo c’è stata l’approvazione in commissione agricoltura di una risoluzione per il contenimento della fauna selvatica, per la quale non resta che il vaglio definitivo del Parlamento. Riteniamo inoltre opportuno che si lavori per intervenire sulla legge 157 del’92 e modificarla adattandola ai tempi attuali, poiché dopo quasi trent’anni non è più adeguata.”

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega componenti della commissione Agricoltura Gianpaolo Vallardi (Presidente), Giorgio Maria Bergesio (Capogruppo), Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani; che insieme a Matteo Salvini e ad una rappresentanza di parlamentari leghisti hanno partecipato alla manifestazione di Coldiretti in Piazza Montecitorio

🔊 Listen to this