CINEMATICA 2020 – FANTASMAGORIE – IL FESTIVAL ENTRA NEL VIVO CON L’APPUNTAMENTO ONLINE DI DOMANI E I LIVE 3 / 5 LUGLIO

Dopo il lungo periodo di fermo obbligato dall’emergenza sanitaria e dopo aver affrontato con resilienza le difficoltà sorte in questi mesi. riparte il Festival Cinematica, originariamente previsto dall’ 8 al 15 marzo.

Fermo restando che non è stato possibile programmare il coinvolgimento di artisti internazionali per difficoltà di spostamento, o alcuni spettacoli più complessi che necessitavano di spazi al chiuso (che probabilmente saranno riprogrammati in autunno grazie alla collaborazione con Marche Teatro.) il festival si artocola con appuntamenti sia online sia live.

Dopo l’incontro online di venerdì scorso con Leonardo Cruciani sulla pagina fecebook di Cinematica domani, 30 giugno alle 18,30 Luciano Tovoli dialogherà con lo storico del cinema Giuseppe Borrone e Piercesare Stagni (co-autore del libro Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni” Artdigiland, 2018)

Veniamo poi agli eventi live: dal 3 al 5 luglio Cinematica apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza.

Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villores i eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle Marche, evento possibile grazie alla sinergia con l’Assessorato alla Cultura. Virgilio Villoresi è una presenza Cinematica

La sera del 3 spazio al cinema con la prima regionale di uno dei registi più interessanti della nuova generazione di cineasti italiani. Con grande piacere ospitiamo infatti Cosimo Terlizzi con il suo “Dentro di te c’è la terra” in collaborazione con Lazzabaretto Cinema. Sarà presente il regista che abbiamo intercettato in suo viaggio dalla Svizzera alla Puglia dove vive, immerso nel verde della campagna salentina.

Sabato 4 giugno una serata densa di significato, dedicata alla danza e alle nuove tecnologie con lo spettacolo LINGUA IGNOTA di e con Simona Lisi e con il musicista e compositore Paolo Bragaglia e il il light e visual designer Pietro Cardarelli.

Lo spettacolo evoca in modo visionario la complessità del sapere di Santa Ildegarda, riconoscendola come figura fulcro per una nuova epoca di consapevolezza del valore sacrale della relazione Uomo-Natura. Al termine dello spettacolo un momento di approfondimento, alla presenza degli artisti, guidato dalla giornalista Silvia Veroli dal titolo “Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo”.

5 giugno finale del festival Cinematica con la Serata finale di Cinematica Videodance Competition la competizione internazionale per film di videodanza che caratterizza il festival da quattro anni. Sono dieci le opere finaliste provenienti da tutto il mondo, più un’opera fuori concorso di grande impatto. La giuria di qualità, composta quest’anno dal regista Giuseppe Piccioni, il coreografo e direttore artistico Roberto Casarotto e il direttore artistico di Gender Bender Daniele Del Pozzo, nei mesi scorsi ha decretato il suo vincitore, nella serata finale il pubblico avrà la possibilità di scegliere il proprio vincitore assegnando così il Premio del Pubblico, infine lo staff del Festival assegnerà il Premio dell’Organizzazione. La caleidoscopica e talentuosa cantautrice di origine marchigiana Roberta Giallo sarà la conduttrice della serata in cui ascolteremo anche la sua bellissima voce al pianoforte.

Cinematica resiste e prosegue il suo cammino tra le arti filmiche e performative, ponendosi come centro di riflessione sul tema del digitale e lo storytelling, alternando virtualità, presenza fisica e filmica com’è insito alla sua indole trasversale ma coerente, incarnata ma proiettata nel futuro della relazione tra corporeità e medialità.

Programma

CINEMATICA FESTIVAL 2020 ONLINE

26 e 30 giugno

Cinema e Fantasmagorìa

due talk live streaming sulla Pagina Facebook di Cinematica

h. 18.30

30 Giugno

IL COLORE E LA LUCE

Incontro con LUCIANO TOVOLI, autore della fotografia

condotto da Giuseppe Borrone, storico del cinema

e con la partecipazione di Piercesare Stagni, co-autore di“Conversazione con Luciano Tovoli su Suspiria e dintorni” (Artdigiland, 2018)

CINEMATICA FESTIVAL 2020 LIVE

3 / 5 luglio 2020

3 luglio

dalle h 17.00 / Pinacoteca delle Marche

Inaugurazione della Mostra

VIRGILIO VILLORESI. TROMPE-L’OEIL E ALTRE VISIONI

alla presenza di Virgilio Villoresi e il curatore Bruno Di Marino

Virgilio Villoresi

Trompe-l’oeil e altre visioni

L’immaginario di Virgilio Villoresi – tra i più geniali e prolifici animatori italiani – trae ispirazione da sempre dai dispositivi pre-cinematografici, configurandosi come un universo fantasmagorico in cui le macchine cinetiche non sono separabili dai suoi film, poiché le prime alimentano i secondi e viceversa, in un meccanismo di vasi comunicanti. In questa mostra l’artista espone 4 macchine cinetiche e una selezione di suoi spot, videoclip, sigle e cortometraggi, proponendoci un viaggio, un percorso visionario tra flip-book motorizzati, buchi della serratura che ci spalancano nuovi mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci seducono, riportandoci alle origini delle immagini in movimento ma anche alle nostre origini, attivando in noi un primordiale stupore infantile.

Bruno Di Marino teorico dell’immagine in movimento e curatore

La mostra sarà aperta fino al 2 agosto.

Ingresso libero su prenotazione max 6 persone per volta, vedi iNFO per le indicazioni

MOLE VANVITELLIANA / Arena Lazzaretto Cinema

ore 21.30 Proiezione del film DENTRO DI TE c’è LA TERRA

di COSIMO TERLIZZI

alla presenza del regista

Dentro di te c’è la terra (2019)

Dentro di te c’è la terra è un road movie intimo, scandito da paesaggi, rituali, desideri ancestrali, attese. Nel documentario la riflessione sul rapporto uomo- natura si incastona nelle vite quotidiane dei protagonisti del film. È un magma libero e istintivo di immagini in cui si fanno largo riflessioni sulla società liquida e globale, il culto dell’immagine, l’illusoria ricerca della purezza. Dopo Folder (2010) e L’uomo doppio (2012), Dentro di te c’è la terra rappresenta il terzo capitolo di una ricerca decennale per l’autore, realizzata con mezzi di registrazione leggeri. Regista e artista visivo, Cosimo Terlizzi dà vita attraverso le sue opere a un’esplorazione continua sui temi dell’autobiografia e della relazione con l’altro, sul linguaggio e le potenzialità espressive dell’immagine in movimento.

In collaborazione con LAZZARETTO CINEMA

Biglietto in loco 5€, ridotto 4€

4 luglio

MOLE VANVITELLIANA / CORTE INTERNA

h 21.30 Spettacolo di teatrodanza/canzone

LINGUA IGNOTA

di e con Simona Lisi, drammaturgia sonora Paolo Bragaglia, live visual e luci Pietro Cardarelli, costumi Stefania Cempini

Produzione Ventottozerosei e il GDO

Lo spettacolo sarà seguito da un talk curato dalla giornalista SILVIA VEROLI dal titolo

Ildegarda Von Bingen: antiche visioni per un tempo nuovo

Creando un ponte tra medioevo e nuovo evo con questo lavoro vogliamo contribuire a restituire il senso della personalità multiforme di Santa Ildegarda di Bingen, dedicando la nostra attenzione al modalità plurisemantica con cui si esprimeva la sua visione religiosa. Una visione aperta la cui connessione con il sacro giungeva a pervadere ogni aspetto della realtà, arrivando a cogliere la lingua segreta e ignota della creazione.

In collaborazione con ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI

Ingresso 5 €

biglietti solo online su Eventbrite link in info

MOLE VANVITELLIANA / Corte interna

ore 21.00 CINEMATICA VIDEODANCE COMPETITION

SERATA FINALE DI PREMIAZIONE

proiezione dei filmati finalisti della call for artist internazionale del festival

presenta e canta ROBERTA GIALLO

Time Subjectives in Objective Time di Kati Kallio (Finland) / Fraintendimenti di Alexandre Manuel (Italy) / The Triumph of grace di Valeria Civardi (Italy) / Go! di Katarina Raty (Finland) / I see you see I see you di Chen Jiexiao (Singapore) / The ends of the fingertips di Roswitha Cheser (UK) / Salt Water di Abe Abraham (USA)/ Turning Shadow di Robin Bisio (USA) / Unfold di John Graham (Canada) / Dance Exp. di Hanna-Mari Ojala (Finland) e (fuori concorso) And so say all of us di Mitchell Rose (USA)

Giuria di qualità: Daniele Del Pozzo, Giuseppe Piccioni, Roberto Casarotto

In collaborazione con SPAZIO MUSICA

ingresso 3 €

biglietti solo online su Eventbrite link in info

INFORMAZIONI

PER LA MOSTRA DI VIRGILIO VILLORESI

Si accede alla PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” solo dall’ ingresso in Vicolo Foschi 4. Uscita in via Pizzecolli.

L’INGRESSO DELLA PINACOTECA CIVICA “F. PODESTI” è GRATUITO per questi mesi estivi ma è OBBLIGATORIO PRENOTARE, contattando telefonicamente il numero negli orari di apertura, tramite email all’indirizzo o attraverso la compilazione del seguente modulo online. https://forms.gle/zRnz3KXeGhAMKDhU7

La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente l’ingresso. Ingresso è consentito ad un massimo di 6 persone per fascia oraria. E’ possibile visitare il museo per un tempo massimo di 40 minuti ogni turno. I visitatori devono rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina, oltre che seguire ulteriori indicazioni del personale addetto.

PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO dal 3 al 5 luglio

Si accede agli spettacoli con titolo di ingresso acquistabile SOLO in modalità ONLINE su Eventbrite eccetto il film del 3 luglio acquistabile SOLO IN LOCO alla biglietteria dell’Arena Cinema Lazzabaretto

Per lo spettacolo del 4 luglio biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/festival-cinematica-la-lingua-ignota-tickets-

Per la serata del 5 luglio biglietti acquistabili qui https://www.eventbrite.com/e/cinematica-videodance-competition-serata-finale-di-premiazione-tickets-

Tutte le misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19 in vigore durante il periodo dell’iniziativa all’aperto, saranno rispettate scrupolosamente. Seguire le indicazioni dello staff all’ingresso degli spettacoli, mantenere il distanziamento interpersonale, indossare mascherina.

INFOLINE

<a

Organizzazione Associazione Ventottozerosei

Co-organizzazione Comune di Ancona

Concept e direzione artistica Simona Lisi

Produzione Adriana Malandrino e Alessandro Zitti

Collaboratori Olimpia Postacchini, Daniela Innocenzi, Giulia Sbano

Comunicazione grafica Lirici Greci Consultancy

Sigla e Promo Alessandro Bracalente

Ufficio Stampa RPPress-Russo Paiato

Sito web Savino Lattanzio

Service tecnico EnT-Entertainement Technologies

Enti Sostenitori

Comune di Ancona(co-organizzatore)

Regione Marche

Università Politecnica delle Marche (Patrocinio)

Sponsor tecnici

Seeport Hotel

Capogrossi Assicurazione

In collaborazione con

Pinacoteca delle Marche

Arci Ancona

Associazione GDO

Spazio Musica

Media partner

Trovafestival

Lirici Greci Design Consultancy

