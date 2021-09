(AGENPARL) – dom 05 settembre 2021 [Testo alternativo]

Lunedì 6 settembre 2021 – Ore 21:00

Presentazione del progetto

STORARO/BERTOLUCCI

Intervengono:

Luca Rossi, Vittorio Storaro, Stefania Casini, Giovanni Storaro

A seguire, proiezione di un film di Bernardo Bertolucci

Marina Sant’Elena

Campo della Chiesa 1 – Venezia

Arena all’aperto

Ingresso libero fino a esaurimento posti e previa presentazione del Green pass

[Facebook](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=A%3dOUL%26J%3dO%26D%3dGgOS%263%3dYXRGYP%26K%3dvRHF7_Posd_ay_He1n_Rt_Posd_Z4MAU.41qCzE3I.1E1_Posd_Z43wL3CoQyD8C0529%262%3dC9QJ3E.L3J%26wQ%3dPREZ9y1oX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Instagram](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dLUF%26C%3dL%26D%3dAZLS%26w%3dRURARM%26K%3dpKEF1_IlsX_Tv_HYtk_Rn_IlsX_S1M5N.4D1Kv7z28.3wD_Cqaq_M6k095u2D1vKzBmEv_HYtk_Rn%265%3d8K1MxQ.v62v1iE%2691%3dSMQ0a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Lunedì 6 settembre, nell’ambito della manifestazione CINEMASANTELENA, verrà presentato il progetto “STORARO-BERTOLUCCI”, realizzato insieme allaFondazione Cineteca Italiana. Alle ore 21:00 sul palco veneziano di Marina Sant’Elena, saliranno a parlare Luca Rossi, produttore e membro della Fondazione e Vittorio Storaro annoverabile tra i più grandi direttori della fotografia nel panorama della storia del cinema, vincitore di tre Oscar per Apocalypse Now (1979), Reds (1981) e L’ultimo Imperatore (1987). Ospiti della serata saranno l’attrice, regista, giornalista, produttrice e sceneggiatrice Stefania Casini e Giovanni Storaro, co-curatore, insieme a Luca Rossi, della “Mostra Internazionale Storaro in Bertolucci Films”, in programma tra Roma, Milano e New York, di cui verranno anticipati i contenuti.

Nel corso dell’incontro verrà esposto il percorso di restauro delle opere cinematografiche di Bernardo Bertolucci fotografate da Vittorio Storaro e saranno presentate le pubblicazioni monografiche riferite ai film restaurati, edite dalla Fondazione Cineteca Italiana. L’iniziativa comprende anche la realizzazione di tre master-class che si terranno presso le sale della Cineteca di Milano dal mese di novembre. A chiusura dell’incontro, verrà proiettato uno dei film del regista, in versione restaurata (dettagli a breve sulla pagina FB ufficiale della rassegna; @cinemasantelena).

CINEMASANTELENA è un’iniziativa ideata, promossa e organizzata da TVM Digital Media, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana e la Fondazione Donà dalle Rose nell’ambito del Doge Venice Carpet.

L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento posti. L’accesso è consentito previa presentazione del green pass.

Maggiori informazioni sui social media ufficiali dell’evento:

🔊 Listen to this