CINEMA, ARTE, CULTURA E TRADIZIONE

Stessa data per il prossimo appuntamento della rassegna [Dai cori al cuore](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=650afd6c65c75af3ae16cde1d20e9882/67i0/5lhr/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdai-cori-al-cuore-2) nella location del Castello degli Agolanti: alle ore 18:30, il Coro Lirico Amintore Galli di Rimini, diretto dal Maestro Matteo Salvemini, presenta alcune pagine celebri del repertorio operistico. Ad aprire il concerto, il coro riccionese a voci bianche About 11 con brani popolari della tradizione dell’Appennino parmense, ritrovati e riarrangiati dal Maestro Giacomo Monica. Il concerto vede anche l’esibizione della giovane soprano riccionese Elisa Serafini, che eseguirà alcuni lieder cameristici. Il 19 luglio, si prosegue con il Coro Città di Morciano diretto dal Maestro Oreste Pecci che propone alcuni dei brani più popolari del suo repertorio, alternandosi con un’altra giovane voce riccionese emergente, la soprano Chiara Guerra.

Giovedì 15 luglio (ore 21), nell’ambito della mostra di pittura e scultura [L’estate dell’arte in Villa Franceschi. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=48e5a716ee9b7529e4512c4b099de825/67i0/5lhr/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fl-estate-dell-arte-in-villa-franceschi-l-amor-che-move-il-sole-e-l-altre-stelle-omaggio-a-dante), il professore Angelo Chiaretti racconta Dante Alighieri primo turista in Romagna, con aneddoti e riferimenti a luoghi e personaggi romagnoli citati nella Divina Commedia, dai Malatesta ai principi di Carpegna, da Guido da Montefeltro alla famosa vicenda di Paolo e Francesca, e alcuni passi della Divina Commedia saranno letti da Teresio Troll.

Domenica 18 luglio alle ore 18:30, l’attore [Alessio Boni](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=8e82402e58b1d59700e003954a1f6e32/67i0/5lhr/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Falessio-boni-presenta-il-libro-mordere-la-nebbia) presenta il suo libro Mordere la nebbia nell’incantevole cornice del giardino di Rosa Maria, in viale Virgilio 6. Sarà un’occasione per parlare di letteratura, musica e teatro, attraverso una narrazione che mette insieme Giorgio Strehler e un sassofonista senza labbra: la storia ripercorre le avventure di un ragazzo che si sente stretto nella vita disegnata per lui dal destino e che attraverso tentativi, errori e sacrifici scopre e insegue la sua vocazione di attore

[Cabine! Cabine!](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=e7411ab25d5b98078c7dd4b05837b727/67i0/5lhr/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcabine-cabine)

[Riccione, il mio mare](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f19983bc89e684e0db1c7601df7c1521/67i0/5lhr/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-il-mio-mare-esposizione-fotografica-di-monica-baldi)

[L’estate dell’arte in Villa Franceschi. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=48e5a716ee9b7529e4512c4b099de825/67i0/5lhr/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fl-estate-dell-arte-in-villa-franceschi-l-amor-che-move-il-sole-e-l-altre-stelle-omaggio-a-dante)

