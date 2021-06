(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 []Cina, Bonfrisco (Lega), inaccettabile che Cina minacci uso forza contro Taiwan, interrogazione in Ue

Bruxelles, 24 giu – “Le azioni sempre più aggressive della Cina verso Taiwan destano preoccupazioni senza precedenti, per questo presenterò un’interrogazione alla Commissione Europea. Il fatto che Pechino provi a cambiare lo status quo esistente con la forza trapela dalle parole del ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, quando dichiara che Taiwan ‘deve prepararsi’ a un possibile conflitto armato con la Cina. In questo senso l’Ue si dovrebbe impegnare a garantire che Taiwan abbia la capacità di difendersi e assicurare il sostegno alla pace e alla sicurezza nel Pacifico occidentale. La Cina oramai da tempo occupa gli oceani e i mari, li rende meno liberi, restringe la libertà di navigazione nello Stretto di Taiwan, viola la Zona di Identificazione della Difesa Aerea di Taiwan, mutando le regole.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione Affari Esteri e della sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.

