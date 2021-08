(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 COMUNE DI VICENZA

Ufficio stampa

Vicenza, 24 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Cimitero maggiore, iniziati i lavori di sistemazione dell’area esterna della sala del

commiato

L’intervento si concluderà entro novembre

Hanno preso il via oggi, martedì 24 agosto, i lavori di sistemazione dell’area esterna della

sala del commiato al Cimitero Maggiore.

“Il nuovo progetto – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron – è

funzionale a completare quello relativo alla sala del commiato che nella prima fase non

aveva previsto la sistemazione delle aree esterne. Questo nuovo stanziamento ci permette

di rendere funzionale lo spazio adiacente al cimitero Maggiore per renderlo così operativo

e fruibile”.

L’intervento, che si consluderà entro novembre, prevede la pulizia dell’area da alberature,

siepi e cespugli e la rimozione delle vecchie recinzioni che saranno sostituite lungo le

delimitazioni dell’area: via Bardella, viale del Cimitero e proprietà confinanti. È prevista la

posa di una recinzione in rete metallica alta 2 metri e di una siepe sui lati verso la proprietà

privata confinante e verso il Cimitero Maggiore.

Saranno realizzati, quindi, un nuovo accesso pedonale e carraio sul lato di viale del

Cimitero, con tamponatura in pannelli di lamiera forata, e un accesso carraio di servizio sul

retro.

Saranno posati circa 240 metri quadrati di pavimentazione carrabile in calcestruzzo

ecologico drenante per il passaggio dei carri funebri e realizzato un percorso pedonale in

cubetti di porfido.

Il resto della superficie esterna, pari a circa 840 metri quadrati, sarà sistemato a prato e

dotato di sistema di irrigazione.

Nell’area saranno piantate nuove alberature (cipressi, un liridendro, uno storace

americano), una siepe di rosa chinensis mutabilis lungo il viale del Cimitero e una di

gelsomino lungo via Bardella.

È prevista, infine, l’installazione dell’impianto di illuminazione esterno.

Il progetto definitivo-esecutivo ha un importo complessivo di 150 mila euro ed è a cura

dell’architetto Giovanni Comin di Vicenza. L’importo di contratto per i lavori ammonta a

95.201,25 euro.

COMUNE DI VICENZA

🔊 Listen to this