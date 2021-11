(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Gli interni della cabina di HyperloopTT, lo sviluppatore leader della

prossima generazione di trasporto sostenibile ad alta velocità, nato da

un’idea di Elon Musk, si possono vedere e provare per la prima volta in

questo giorni e fino al 10 novembre presso lo stand dell’italiana Icona

Design Group alla China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, la

fiera più importante della Cina organizzata dal Governo centrale per

favorire l’importazione di prodotti dall’estero e promuovere la

collaborazione tra aziende cinesi e internazionali, quest’anno alla sua

quinta edizione.

Icona, dna torinese e attività globale con sedi a Los Angeles, Tokio, Dubai

e a Shanghai da ormai 11 anni, ha fortemente contribuito all’immagine

attuale dell’industria automobilistica cinese, e partecipa per il secondo

anno all’evento, dopo il debutto nel 2020 con la presentazione di una

piattaforma modulare per la guida autonoma. Premiata a livello

internazionale per l’avanguardia dei progetti realizzati nel settore

automotive, Icona partecipa oggi a un’altra svolta epocale nella storia

mondiale dei trasporti: è suo, infatti, il design della cabina interna di

HyperloopTT.

Dall’idrogeno alle ricariche wireless per i mezzi del futuro, Icona presenta

al CIIE diversi dei progetti in fase di realizzazione con partner

internazionali, tutti pensati per connettere la mobilità all’ecosistema

urbano del futuro.

Alleghiamo il comunicato stampa completo, nella speranza che possiate darne

notizia.

Grazie per la gentile attenzione e cordiali saluti,

Marianna Carlini

Torino, Corso Casale 297/bis

🔊 Listen to this