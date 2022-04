(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 [Image]

CICLO PROMO COMPONENTS NUOVO FORNITORE UFFICIALE DELLA FCI

Accordo di sponsorizzazione tra la Federciclismo e la società che da oltre trent’anni seleziona e distribuisce in Italia componenti e accessori per il ciclismo

Accordo di partnership tra la Federazione Ciclistica Italiana e la Ciclo Promo Components, società che da oltre trent’anni seleziona e distribuisce in Italia componenti e accessori per il ciclismo. Grazie a questa sinergia, formalizzata il 22 marzo e della durata di un anno, l’azienda entra a far parte della famiglia della Federciclismo come Fornitore Ufficiale delle Squadre Nazionali di tutte le categorie e discipline, maschili e femminili.

Ciclo Promo Components distribuisce in Italia marchi famosi di aziende leader nel settore ciclismo. Innovazione e affidabilità sono i cardini su cui la società ha basato il suo successo e che hanno portato l’azienda ad essere affermata ed apprezzata da una clientela sempre più numerosa. I marchi distribuiti rappresentano eccellenze internazionali riconosciute ed amate dagli appassionati di ciclismo su strada e mountain bike.

Già partner del Giro d’Italia 2022, la scelta di affiancare anche la Federazione è solo l’ultima delle tante iniziative promosse da Ciclo Promo Components a sostegno dei principali eventi ciclistici nazionali e testimonia ancora una volta l’impegno aziendale di investire nei valori sportivi ed etici della bicicletta come primo mezzo di mobilità sostenibile.

Area Comunicazione FCI

