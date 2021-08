(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Si apre nel mese di settembre il ciclo di conferenze Intorno a Palazzo Carignano, dedicato a fatti e personaggi legati alla celebre residenza costruita su progetto di Guarino Guarini. Promosso dalla Direzione regionale Musei Piemonte del Ministero della cultura e dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il programma degli incontri intende ripercorrere tre secoli di storia del casato dei Savoia-Carignano e della sua fastosa dimora. L’iniziativa è infatti articolata in tre sessioni, una per ogni secolo preso in esame, dal Seicento all’Ottocento, con l’intervento di esperti e studiosi che da tempo si occupano degli argomenti su cui viene focalizzata l’attenzione.

Il primo appuntamento è martedì 7 settembre per un insieme di 4 conferenze, una per ogni martedì del mese, sempre alle ore 17 nel Salone dell’Appartamento di Mezzanotte di Palazzo Carignano.

Protagonista della prima sessione è il Seicento, secolo d’oro della storia dei Savoia-Carignano, quando esponenti del casato rivestirono un importante ruolo politico sulla scena europea, capace di portare il capostipite Tomaso alle più alte cariche al servizio di Spagna e Francia e di fare del figlio Emanuele Filiberto uno dei protagonisti della corte sabauda e della sua cultura. Non è un caso che proprio allora, grazie al genio di Guarini, i Carignano si dotassero del palazzo che ancor oggi porta e ricorda il loro nome. Per poco meno di un secolo e mezzo, dal 1693 al 1831, l’edificio fu così la residenza del principale ramo cadetto della dinastia sabauda e della sua corte, ma è passato alla storia soprattutto per il ruolo avuto durante il Risorgimento, quando fu sede del primo Parlamento subalpino e poi di quello italiano. Paradossalmente, oggi sulla sua facciata campeggia il nome d’un sovrano, Vittorio Emanuele II, che vi nacque, ma non vi visse, se non nella sua infanzia: un segno quanto mai evidente di come la storia ottocentesca dei Carignano, dal 1861 re d’Italia, abbia cancellato quasi totalmente i primi due secoli di storia della famiglia.

Le conferenze offrono, dunque, un’occasione per conoscere un periodo meno noto, ma di grande importanza per le glorie del casato e della residenza, con l’opportunità di approfondire un intreccio di vicende che lega la storia del Piemonte a quella europea, anche attraverso i prodromi del percorso compiuto dalla dinastia a cui sarebbe spettato di realizzare l’unità d’Italia.

martedì 7 settembre ore 17

Paola Bianchi, Università della Valle d’Aosta

Un capostipite in Europa: il principe Tomaso tra Spagna e Francia

martedì 14 settembre ore 17

Andrea Merlotti, Centro studi delle Residenze Reali Sabaude

Emanuele Filiberto Amedeo: forza e costanza d’un principe muto

martedì 21 settembre ore 17

Marco Maggi, Università della Svizzera Italiana – Lugano

Emanuele Tesauro e i principi di Carignano

martedì 28 settembre ore 17

Giuseppe Dardanello, Università degli Studi di Torino

Palazzo Carignano: un’architettura per lo spettacolo del cerimoniale

Palazzo Carignano, Salone dell’Appartamento di Mezzanotte

Ingresso gratuito

L’ingresso è subordinato all’esibizione della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), insieme a un documento d’identità valido. Il Green Pass non è richiesto al di sotto dei 12 anni di età e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

