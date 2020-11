CICLABILE VIALE DRUSO: SOLUZIONE TRANSITORIA PER IL TRATTO DIFRONTE ALLE CASERME

(AGENPARL) – BOLZANO, sab 21 novembre 2020

In attesa dell’esproprio del sedime ANAS (capannone e magazzino), restringimento delle attuali tre corsie e allargamento del marciapiede e della ciclabile

In viale Druso nel tratto tra via Resia e via Sorrento è

stata realizzata la corsia del metrobus ed una ciclabile

bidirezionale sul lato Sud della via medesima. A causa delle

problematiche legate alla procedura di esproprio di un sedime ANAS

(capannone-magazzino), le cui procedure non saranno concluse in

tempi rapidi, l’Ufficio Mobilità del Comune di Bolzano ha

deciso di elaborare una proposta transitoria per garantire la

sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Infatti nel tratto in

questione, lungo 75 m presso le caserme, l’attuale marciapiede

è a larghezza ridotta, con particolare criticità per

i ciclisti costretti a scendere dalla ciclabile e percorrere tale

tratto o a piedi, o come succede spesso, andando contromano sulla

corsia autobus attigua.

La soluzione transitoria prevede il restringimento delle attuali

tre corsie di viale Druso posando una fila di mini new jersey con

riempimento dello spazio tra mini new jersey ed il cordone stradale

con asfalto, consentendo l’allargamento del marciapiede lato Sud,

garantendo quindi un percorso pedo-ciclabile in sede protetta in

condizioni di sicurezza.

L’intervento che avrà inizio nei prossimi giorni, prevede

una spesa di circa 25.000 Euro (+IVA). Mini new jersey e archetti

saranno riutilizzabili anche per future diverse esigenze.