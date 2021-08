(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 CHIUDE DAL 30 AGOSTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LA RICICLERIA DI MAGIONE

Per tutto il periodo, circa 90 giorni, gli utenti potranno recarsi alle riciclerie di Ellera (Corciano) e Pineta (Castiglione del Lago)

MAGIONE 26 agosto 2021 – La direzione generale della Trasimeno servizi ambientali comunica che da lunedì 30 agosto la ricicleria di Magione verrà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. A darne comunicazione il direttore generale Antonello Malucelli.

Per tutto il periodo di chiusura, circa 90 giorni, gli utenti potranno recarsi alle riciclerie di Ellera (Corciano) e Pineta (Castiglione del Lago)

Gli interventi previsti dal progetto saranno molteplici e andranno a migliorare sensibilmente la funzionalità, la sicurezza ed in generale renderanno la ricicleria in linea con le normative di settore.

I principali interventi riguardano la sostituzione della recinzione esistente, il prolungamento e miglioramento dell’impianto di illuminazione, l’installazione di un nuovo punto luce esterno; la realizzazione di pozzetti a tenuta stagna per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, della rete fognaria, di una vasca prima pioggia e di platee in cemento per collocazione scarrabili; rifacimento della pavimentazione dell’area scoperta, sostituzione dell’attuale prefabbricato in legno, intervento di consolidamento struttura rampa e piattaforma scarico.

RICICLERIA ELLERA

lunedì 15.30 – 18.30

martedì 9.00 – 12.00

mercoledì 15.30 – 18.30

giovedì 9.00 – 12.00

venerdì 15.30 – 18.30

sabato 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30

domenica 9.00 – 12.00

RICICLERIA PINETA

Lunedì | chiuso

Martedì | 15.30 – 18.30

Mercoledì | chiuso

Giovedì | 15.30 – 18.30

Venerdì | 9.00 – 12.00

Sabato | 16.30 – 18.30

Domenica | 9.00 – 12.00

