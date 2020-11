CHIUSURA FILIALE BANCA INTESA SAN PAOLO DI PECETTO

(AGENPARL) – PECETTO TORINESE (TO), sab 14 novembre 2020

Cari concittadini,

come purtroppo vi è noto la Banca Intesa San Paolo ha deciso di chiudere la filiale di Pecetto.

Riporto di seguito un estratto di quanto da me comunicato per iscritto in sede di Consiglio Comunale il giorno 5 novembre a tutti i Consiglieri .

“La chiusura dell’ultimo Istituto bancario in Pecetto comporta gravi conseguenze per tutta la popolazione, non solo per i correntisti della Banca, ma per tutta la popolazione poiché priva il paese di uno sportello Bancomat.Quando abbiamo avuto informazioni ufficiose della prevista chiusura, in data 7 ottobre abbiamo provveduto a contattare la Banca per verificare la veridicità della notizia.Successivamente il 13 ottobre abbiamo formalizzato con una lettera ufficiale la posizione del Comune di Pecetto sulla questione, evidenziando come la Banca in questione abbia tenuto un comportamento che risulta commercialmente ed eticamente riprovevole senza alcuna attenzione alle conseguenze di una tale decisione, tenendo all’oscuro anche gli stessi correntisti della chiusura della filiale, in completo contrasto con la Mission dichiarata sul sito della Banca stessa.….(omissis)In data 15 ottobre ho incontrato la direttrice della filiale e la responsabile delle filiali della zona cui ho ribadito il disappunto e la completa contrarietà del Comune alla chiusura della filiale.Nell’incontro mi è stato comunicato che la decisione era irrevocabile, su mia sollecitazione le Responsabili avrebbero esaminato la possibilità almeno di mantenere la postazione Bancomat e mettendo a disposizione, nel caso necessitasse, un locale nell’edificio del Vecchio Forno, installando una postazione più evoluta in grado di accettare denaro in ingresso e di effettuare operazioni di pagamento (CBILL, MAV, F24).Intesa San Paolo ha risposto ufficialmente alla mia lettera in data 19 ottobre precisando quanto segue:“In data 15 ottobre 2020 si è svolto nei locali del Comune di Pecetto Torinese incontro tra il Sindaco e la Direzione della Filiale Intesa San Paolo.

Alla luce di quanto emerso sulle problematiche relative alla chiusura dello sportello prevista per il p.v. 11/12/2020 è stato preso, da parte della Banca, l’impegno a fornire un servizio di consulenza a domicilio con gestori abilitati e a mantenere operativo lo sportello Bancomat anche eventualmente in locali di proprietà del comune qualora non venga raggiunto accordo con l’attuale proprietario dei locali della filiale. Il mantenimento dello sportello Bancomat dovrà in ogni modo essere autorizzato dalle funzioni preposte.

Grati per il Vostro contributo …..Intesa San Paolo”