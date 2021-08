(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

Cari amici,

dopo tanti mesi vissuti insieme, il nostro Istituto resterà chiuso dal 7 al 29 Agosto. Resterà comunque attiva la risposta per email.

Abbiamo tante attività già programmate per Settembre, ecco un piccolo riepilogo per tutti:

-> Corso di letteratura russa: [https://bit.ly/3AkZvae](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=3ddfa9caa4&e=29f38ebc9d)

-> Export Russia – Professional Diploma: [https://bit.ly/3zpUFHs](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=0bc0d57ed5&e=29f38ebc9d)

Per tutti i percorsi ci sono ancora degli sconti di cui potete usufruire

Buone vacanze da parte di tutti noi.

Leonardo Fredduzzi

Vicedirettore

Istituto di Cultura e Lingua Russa

[www.italia-russia.it](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=9d3f4483ef&e=29f38ebc9d)

