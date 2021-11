(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 14 novembre 2021

Chiusi l’ecocentro di Sant’Elia e delle isole ecologiche di via Newton e via Puglie

Per tutta la giornata di domenica 14 novembre, a causa dei forti allagamenti che hanno comportato anche la chiusura di tratti di strade, l’ecocentro di Sant’Elia e delle isole ecologiche di via Newton e via Puglie resteranno chiusi.

Le tre strutture riapriranno lunedì 15 novembre secondo i consueti orari, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

