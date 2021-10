(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 20 ottobre 2021

Chiuse la scuola primaria di via Is Mirrionis e la scuola dell’infanzia in via Ada Negri

Il sindaco Paolo Truzzu, a seguito della segnalazione di un caso di scabbia, con Ordinanza n. 95 del 20 ottobre 2021, ha disposto la chiusura del plesso della scuola primaria di via Is Mirrionis e del plesso della scuola dell’infanzia in via Ada Negri della Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis”.

I locali resternno chiusi fino al completamento dell’attività di sanificazione dei locali.

