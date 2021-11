(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 14 novembre 2021

Chiuse diverse strade cittadine

In considerazione delle diverse criticità derivanti dal maltempo si raccomanda di usare grande prudenza nelle strade cittadine.

La via dei Valenzani, via Italia – all’altezza di via Salvo D’Acquisto fino a via Pisano e Via Lorenzo il magnifico (per crollo di un muro) sono chiuse a causa dei pericoli presenti.

Si raccomanda di individuare percorsi alternativi.

Con preghiera di cortese diffusione

