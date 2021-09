(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Chiusa la festa dell’orgoglio italiano di Aepi

Tre giorni di incontri con esponenti di governo, mondo economico e sindacale

Tre ministri, un viceministro, due ex ministri al Lavoro e all’Economia, due presidenti di Regione, una decina tra parlamentari ed eurodeputati, rappresentanti del mondo sindacale, datoriale ed economico.

Un parterre di ospiti che si sono alternati sul palco della seconda festa nazionale della Confederazione Aepi, conclusasi questo pomeriggio a Labro (Rieti). Una tre giorni di dibattiti e approfondimenti sui temi del supporto e del rilancio del Made in Italy, le opportunità offerte dal Recovery Plan, la semplificazione burocratica e amministrativa, l’occupazione femminile.

“Un bilancio molto positivo. Questi tre giorni si chiudono dopo una serie di dibattiti serrati con alcune delle principali istituzioni del Paese. Per ripartire davvero occorrono concretezza e competenza. Solo così possiamo dare slancio all’economia locale e nazionale a partire dalle opportunità del Recovery Plan.”, ha affermato Mino Dinoi, il presidente di Aepi, la confederazione che rappresenta 560mila imprese e 15mila professionisti.

“La nostra festa nazionale che si è svolta a Labro, in provincia di Rieti, esattamente al centro dell’Italia, è stata occasione per confrontarci su export e made in Italy, intesi come motore del rilancio del Paese. E su questi temi l’attenzione deve essere massima. A tutti i livelli”, ha concluso Dinoi ringraziando tutti gli intervenuti: dai ministri Andrea Orlando, Elena Bonetti, Mariastella Gelmini ai presidenti della Regione Lazione e Umbria Nicola Zingaretti e Donatella Tesei, dal presidente del CNEL Tiziano Treu al presidente dell’Aspen Institute Italia Giulio Tremonti e tutti gli altri partecipanti alla tre giorni.

“Dopo questa pandemia, il mondo delle imprese è cambiato e dobbiamo puntare sulla formazione. C’è tanta speranza e l’ho sentita qui. È il momento della responsabilità e di far emergere l’orgoglio italiano. La politica ha una grande responsabilità. Il Made in Italy è lo strumento per rimetterci in gioco”.

