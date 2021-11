(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 CDC recommends everyone ages 5 and older can get a COVID-19 vaccine. Know details about the approved vaccine and where to get it.

Information on COVID-19 Vaccines for Kids

COVID-19 cases in children can lead to hospitalization, long-term complications and even death. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) now recommends children ages 5 and up be vaccinated to protect against the virus. Children 5 to 17 years old can receive the Pfizer-BioNTech vaccine in an age-appropriate dose.

Approved COVID-19 vaccines are safe, but kids can have some side effects which are normal signs of the body building protection. Possible symptoms include pain at the site of the shot, headache and fever.

Visit Vaccines.gov, text your ZIP code to 438829 or call 1-800-232-0233 to find an appointment near you.

[Understand more about COVID-19 vaccines for children and teens](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWllW33pvc5cW5rlCyC3yFrfJW9k7knf4zCSFgN31NNCk3q3n_V1-WJV7CgNf7W6YN_Qw6PHH5MW4RPKqx5stbW1W35wv084DgCCXW38ZqTz97-WgcVZ-qjM4NqYjRW7LfwMC3vrMwnN8WfxjN-7wVZW7MfGSd4LMGH6W5FdT2j6PP1YkN8GcZK4n7cdpW4rmzZW1KWNswVT4ymS4tnzJcW74J7Vj75QbsgW1nJg198xCmyKW5NZzJs1P4ZfyW80KmZ522dNScW8gkbyK5BV9f1W749Wdj9cQF8CW85NdQk7vdj1kW5Qyflk7JKblvW4dwTCx23bjRNVCtmZW5CTH0CW3SDhyV4XZhKSW77HvFj7J5lgnW2CZvpV4lmbHyW3dgdYD6flgcC32fR1).

