(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 TITOLO: CHIAMATA D’IMBARCO
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE SPA
073RI
JANAS
CAGLIARI
12/07/2021
ALL. UFF. DI MACCHINA
08/07/2021
Porto torres
07046 Porto Torres (SS)
CAPITANERIA DI PORTO
PORTO TORRES
E’ INDETTA LA CHIAMATA ORDINARIA D’IMBARCO COME DA
INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE:
DATA CHIAMATA
A RICHIESTA DELLA
SULLA MN
ISCRITTA AL
QUALIFICHE RICHIESTE:
NOTE:
I MARITTIMI INTERESSATI, IN POSSESSO DELLE
QUALIFICHE RICHIESTE, IN REGOLA CON TUTTI I CORSI
PREVISTI DALLA STCW 95, SONO INVITATI A PRESENTARSI