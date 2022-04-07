(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 TITOLO: CHIAMATA D’IMBARCO
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE SPA
076RI
SHARDEN
CHIAMATA DI IMBARCO URGENTE
CAGLIARI
08/04/2022
MOZZO
07/04/2022
Porto torres,
07046 Porto Torres (SS)
CAPITANERIA DI PORTO
PORTO TORRES
E’ INDETTA LA CHIAMATA ORDINARIA D’IMBARCO COME DA
INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE:
DATA CHIAMATA
A RICHIESTA DELLA:
SULLA MN
ISCRITTA AL
QUALIFICHE RICHIESTE:
NOTE:
I MARITTIMI INTERESSATI, IN POSSESSO DELLE QUALIFICHE
RICHIESTE, IN REGOLA CON TUTTI I CORSI PREVISTI DALLA
STCW 95, SONO INVITATI A PRESENTARSI PRESSO