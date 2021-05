(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 If you applied for the DV Lottery, check the status of your application using the State Department’s Applicant Entry System.

Did You Apply for the Diversity Visa Lottery?

If you applied for the Diversity Visa Lottery between October 7 and November 10, 2020, you can now check the status of your application using the U.S. Department of State’s Applicant Entry System.

[Permanent Resident Green card of United states covered in flag of USA](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VWBp2n4j2XGjW5FWmgN7PCKCpW4bWRWk4r-QN_N8_nRFX3p_8SV1-WJV7CgKLFW1Mqjmr4pdjZzN2rswBgPDLsZW93Fwjh4bRHtxW8dtrSy3h7vcYV2ZbHG42HvrtW1TqW303rld_qW2ZbM_R4kHzHNW2Ldzcd1-s_xgW7wtFly4R24r2W8WC_LK64WydRW25W72H2ncfH1W4zyCNV866bkFW8JJgRy74p689VSWHXf3SbyVXVFdK9Q2l3b8RW5282FZ32pVKtW5rt86z5LH3hxW6sM-QZ8jV7dtW2_Lh_D7hLz7rW3G7CXk7DYNBrV2bGP33PlP67W8V8Fkg4LmkKL3c1B1)

If you registered in 2019, you have until this September to review the status of your entry. Before getting the latest information, be sure to have your application confirmation number ready for the entry status form you’ll be filling out online.

[Get Your DV Lottery Status](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VWBp2n4j2XGjW5FWmgN7PCKCpW4bWRWk4r-QN_N8_nRH55V93wV3Zsc37CgXlyW7GS1XT4ZD5-1W7-cLK32d3nYqW63N_5x45HgVFW2xyMwZ1cV6kgW46XjlN6cHvZFW62sgZ93kn2QLV-ZCy97LNz0_W6SYpl61hCwXbW23Ybdw6N2z1mW1n0nQ04kgBpjW551NpK8rDMBdVhmQ8s4yTF7CW78pGDN6MPvqVW6Sf3Jr7nph43W5q_1pp31rXLfW7K2_gH5hh52CW7lsnJm80pTMKN8lJ0qR_hJbvW1KTmW57-8PQFN18sNC0pHzjpW54Wsgw21W92hW4PR7nr7h0rtvN8_14B5NPmFWN8P9k6Q6np2sVVTZFp7z5nrDW52G-X22LB1HzW4D9NDD4sSvfmW4_pCD06S8LZ9V-pV7d6H_qZrW4mP4lz8YYgGdW3r0wlb68pQnZW33kGc93mWFdQVqcW3m2QJVJCW47lpR02KwHNxW9clRJJ5yZnWFW87pmZS4prsmdW99sXWJ7Zv0YFW23Sgjx1g521tW5Cw2k71KHVYZW5M3_6w8_ZL7xW6DWdfX90lCprW8n3kV493c1h9VM6-p01Hj0C8W3mzN607VdLP4W5Rr7Tf43Kkr2N7W-76XT7N_33hyP1)

