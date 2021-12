(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 CESV MESSINA, S’INAUGURA MERCOLEDÌ 22

IL PUNTO SALUTE DEL “PALAZZO DELLE DONNE”

AL FIANCO DEL CIRS ENTE CAPOFILA

TERRA DI GESÙ, ARCIGAY, AMMI, IRIDE E EIMÌ

Messina – Appuntamento nella sede del CIRS in via Mons. Bruno 22 alle ore 18.00 di

mercoledì 22 con la Messa di Natale e l’inaugurazione del Punto Salute che sarà

benedetto da Mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina.

Dopo l’avvio dei Laboratori di teatro sociale già operativi per le ospiti del CIRS con la

collaborazione dell’associazione ARB di Davide Liotta, ecco il secondo tassello del

progetto del Palazzo delle Donne. Il Punto Salute, promosso dal CIRS, è stato realizzato

con il supporto operativo delle associazioni Terra di Gesù onlus, Arcigay, Ammi, Iride e

Eimì e la collaborazione del CESV Messina e ha come obiettivo la promozione della

salute psico-fisica e sociale in particolare delle donne e dei minori, ma anche delle

coppie e delle famiglie nella loro interezza. È in corso di definizione il calendario delle

attività che comprendono i servizi di accoglienza, ascolto, visite mediche generiche,

visite mediche specialistiche, orientamento tra i servizi del territorio,

accompagnamento verso i servizi del territorio anche attraverso tutor educativi

dedicati, counseling, sportello legale, sportello maltrattati e maltrattanti, ospitalità.

Le prestazioni saranno erogate in modo gratuito e saranno libere ed aperte anche agli

stranieri senza permesso di soggiorno. Saranno garantiti l’anonimato, la riservatezza e il

segreto professionale. Grazie alla disponibilità raccolta da diversi medici del territorio

unitamente alla collaborazione dell’associazione Terrà di Gesù saranno assicurati i servizi

di medicina generale, cardiologia, segretariato sociale, pediatria, psichiatria,

psicologia, ginecologia, odontoiatria, radiologia, gastroenterologia, chirurgia e

infermieristica.

Centro Servizi per il Volontariato – Associazione Ce.S.V. Messina – Via Salita Cappuccini n. 31, 98122 Messina

Il “Palazzo delle Donne” – ricordano gli enti promotori – «rappresenta un centro in grado

di intercettare i bisogni del territorio in materia di contrasto alla violenza sulle

donne, ma si propone anche come laboratorio di azioni positive. L’approccio scelto,

infatti, intende coniugare alle politiche di aiuto lo sviluppo dell’empowerment femminile

quale “leva” irrinunciabile per una crescita condivisa dell’intera collettività».

Centro Servizi per il Volontariato – Associazione Ce.S.V. Messina – Via Salita Cappuccini n. 31, 98122 Messina

🔊 Listen to this