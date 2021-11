(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 CESV MESSINA, AL VIA “UN SORRISO PER NATALE”

LA RACCOLTA DONI DI AVULSS A MILAZZO

Milazzo – Una decina di giorni per regalare “Un sorriso per Natale”: avrà inizio il 5

dicembre la raccolta di doni organizzata e promossa da Avulss Milazzo in collaborazione

con il CESV Messina. Per due domeniche – 5 e 12 dicembre – i volontari aspettano i

cittadini solidali e generosi in via Giacomo Medici dalle ore 10 alle ore 12. Ma la raccolta

si effettua anche dal 6 al 16 dicembre, nei giorni di lunedì dalle ore 10 alle ore 12 e

giovedì dalle ore 16 alle ore 18 nella sede dell’associazione, al Centro Sociale San

Marco (accanto alla Chiesa).

Ma di cosa è fatto questo “sorriso” da regalare? È un pacco-dono artigianale. I volontari

chiedono di usare anche una semplice scatola, metterci dentro un indumento caldo, nuovo

o comunque in ottimo stato, un giochino-passatempo, qualcosa di goloso, un prodotto di

bellezza e un biglietto gentile, quindi incartare e decorare. In un angolino all’esterno

bisogna scrivere se il pacchetto è adatto ad un uomo, ad una donna, ad un bambino (e di

quale fascia d’età). Sarà l’Avulss poi a distribuire i doni.

«È una idea semplice», sottolinea Nuccia Formica, responsabile di Avulss Milazzo e

vicepresidente del CESV Messina insieme con Ennio Marino (Telefono Amico). «Ma ha

un grande significato: rappresenta infatti l’attenzione di una persona verso un’altra

persona, racconta l’affetto che spinge il donatore a comporre il pacco-dono e a scrivere un

proprio biglietto. Crea un legame umano, di vera e confidente solidarietà».



