CESSIONE ‘CONDOTTE IN AS’, SINDACATI: “OK ACCORDO NODAVIA, MISE CI CONVOCHI”

(AGENPARL) – lun 29 giugno 2020 CESSIONE ‘CONDOTTE IN AS’, SINDACATI: “SOTTOSCRITTO ACCORDO PER

CESSIONE RAMO NODAVIA. BISOGNA GARANTIRE OCCUPAZIONE, MISE CI

CONVOCHI”

“La cessione di ‘Condotte in AS’ è una vicenda complessa e

delicata. Per questo motivo chiediamo al Mise la convocazione a breve

delle parti interessate: è necessario dare risposte ai lavoratori

della sede di Condotte, a Roma, e di Inso a Firenze, e bisogna fare

il punto sui tanti cantieri aperti sull’intero territorio

nazionale. Si tratta di opere strategiche per il Paese, che devono

giungere a completamento garantendo continuità ed occupazione ai

dipendenti”. Lo dichiarano le segreterie nazionali di FenealUil,

Filca-Cisl, Fillea-Cgil. “Nei giorni scorsi – dichiarano –

abbiamo sottoscritto l’accordo per la cessione del ramo Nodavia

Scpa ad Infrarail, insieme alle Federazioni sindacali di Firenze e

Roma e ai commissari di Condotte in AS e di Infrarail Firenze Srl,

società detenuta al 100% da Rete Ferroviaria Italiana e costituita

per la realizzazione del passante ferroviario e della Stazione AV di

Firenze. L’accordo, che si inserisce nel quadro più generale della

cessione di Condotte in AS, prevede il passaggio dell’intero

perimetro occupazionale di Nodavia ed Ergon alla nuova società,

l’assunzione da parte della stessa di 6 lavoratori ad oggi

dipendenti di Condotte in AS e la possibilità, per il personale

precedentemente impiegato nel cantiere, di rientrare nel futuro

bacino occupazionale di Infrarail e delle imprese che opereranno in

subappalto. Si tratta di un accordo importante – sottolineano

Feneal, Filca, Fillea – sia per i lavoratori che per l’opera, che

deve essere realizzata nel rispetto dei tempi e dei costi previsti

dopo anni di stallo dovuti alle numerose problematiche che hanno

caratterizzato lo sviluppo e la realizzazione del progetto.

Un’opera strategica per il tessuto produttivo, la mobilità

cittadina e per procedere al completamento della rete ferroviaria ad

alta velocità, fondamentale per il rilancio del trasporto su ferro

su base nazionale e di collegamento con l’Europa. Adesso –

ribadiscono i sindacati – attendiamo una rapida convocazione da

parte del Mise sulla cessione di Condotte in AS. Bisogna garantire e

tutelare centinaia di lavoratori per i quali non ci sono

assicurazioni circa la continuità occupazionale, e bisogna dare

risposte e certezze a centinaia di famiglie in apprensione”,

concludono le segreterie nazionali di Feneal, Filca, Fillea.

🔊 Listen to this