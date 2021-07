(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 [Frontespizio.jpg]

15 luglio 2021

Cerimonia per l’ottenimento della Bandiera Blu 2021

Lunedì 19 luglio alle ore 18,30 presso la spiaggia pubblica di Porto Rosso

Lunedì 19 luglio alle ore 18,30 presso la spiaggia pubblica di Porto Rosso si terrà la cerimonia per l’ottenimento della Bandiera Blu 2021.

Il Comune di Monopoli ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education) nell’ambito di una cerimonia svoltasi a Roma a metà maggio.

Nel corso della cerimonia sarà issata la bandiera dinanzi alla spiaggia di Porto Rosso (una delle spiagge pubbliche Bandiera Blu) e saranno consegnate le bandiere agli stabilimenti balneari della città.

