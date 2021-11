(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

11 novembre 2021

Cerimonia di intitolazione di Piazza Don Armando Dorsi (1932-1994)Mercoledì 17 novembre alle ore 18,30 una messa del Vescovo sul sagrato della chiesa di Sant’Anna

Mercoledì 17 novembre 2021 si terrà la cerimonia di intitolazione del sagrato antistante la chiesa di Sant’Anna al suo primo parroco, Don Armando Dorsi (1932-1994). Alle 18.30 verrà celebrata una messa presieduta dal Vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli, mons. Giuseppe Favale. Al termine si terrà la cerimonia di intitolazione alla presenza del Sindaco Angelo Annese e delle autorità civili.

L’intitolazione della piazza era stata decisa dall’Amministrazione Annese con Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 13 novembre 2019 alla quale, dopo il via libera della Prefettura di Bari, era seguita l’Ordinanza Sindacale n. 165 del 25 aprile 2020.

L’area assume la denominazione di Piazza Don Armando Dorsi (1932-1994).

DON ARMANDO DORSI – Nato a Polignano a Mare (BA) nel 1932, all’età di 23 anni è ordinato presbitero. Dal 1956 si dedica all’insegnamento nel Seminario Vescovile. Il 25 marzo 1974 è nominato Parroco della neo-eretta Parrocchia S. Anna. Le prime celebrazioni liturgiche si tengono nell’Istituto “Pie Operaie di San Giuseppe” e in alcuni locali, ma l’accresciuta popolazione rende necessaria la costruzione di una vera e propria chiesa. Per raccogliere i fondi necessari alla sua costruzione si ricorre a tante iniziative tra cui la raccolta di indumenti usati, carta e ferro alla quale lo stesso don Armando partecipa in prima persona. La posa della prima pietra avviene il 22 giugno 1989. La chiesa viene inaugurata il 20 dicembre 1992. Don Armando muore il 1°aprile 1994 (venerdì santo) a causa di un male incurabile.

