(AGENPARL) – ven 01 marzo 2019 CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA 69 a EDIZIONE DELLE “ESERCITAZIONI TECNICO –

SCIISTICHE ”

Si è svolta questa mattina a Predazzo, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di

Finanza, Gen.C.A. Giorgio Toschi, la Cerimonia di chiusura della 69 a Edizione delle “Esercitazioni

Tecnico – Sciistiche per il personale del Corpo che opera in ambiente montano”.

Le Esercitazioni si sono svolte nel corso della settimana ed hanno avuto lo scopo di verificare il

livello di addestramento e le capacità tecnich e possedute dal personale della Guardia di Finanza.

Le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle si sono affrontati nelle classiche gare di sci alpino e

nordico ed in altre prove di squadra, prettamente dedicate all’attività di soccorso in montagna che

quotid ianamente svolgono.

La odierna cerimonia ha interessato un o schieramento composto dagli allievi del 1° Corso A.A.F.F.

(SAGF) “Gen.C.A. Carlo Valentino” e del 17° Corso AA.FF. “M.O.M.C. Fin.Sc. Salvatore Corrias”,

nonché dalle Rappresentative sportive di 9 Comandi Regionali e della Scuola Alpina, che ha sfilato

per le strade del paese con partenza dalla Scuola Alpina sulle note intonate dalla Fanfara della

Legione Allievi .

Il reparto così composto, comandato dal Col. Stefano Murari, Comandante della Scuola Alpina, ha

reso gli onori al Comandante Generale del Corpo, Gen.C.A. Giorgio Toschi, accompagnato sul

luogo della cerimonia dall’Ispettore per gli Istituti d’Istruzione, Gen.D. Walter Manzon.

Durante la sua allocuzione, il Comandante Generale ha colto l’oc casione per elogiare le capacità

tecniche, lo spirito di corpo e i l livello addestrativo dimostrat i ogni giorno dal personale impiegato

quotidianamente per portare aiuto e soccorso ai cittadini che si trovano in difficoltà in ambiente

impervio e montano, d oti e qualità che contraddistinguono l’intera Guardia di Finanza, quale Forza

di Polizia a forte vocazione sociale .

La Rappresentativa che ha primeggiato in questa 69 a Edizione delle Esercitazioni tecnico –

sciistiche è stata quella del Comando Regionale Tr entino Alto Adige che si è così guadagnata la

coppa di vincitor e assolut o, consegnata dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, On. Vannia Gava, intervenuta per l’occasione .

L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, che riunisce il personale in congedo, ha inteso

premiare il Finanziere Erika Vallory, più giovane partecipante alle Esercitazioni, in un ideale

passaggio di consegne e quale segno di testimonianza per le nuove generazioni di militari che

andranno a rinfoltire le fila del Corpo.

Con lo spegnimento della fiamma del tripode, rimasta accesa fin da lunedì, primo giorno di

esercitazioni, da parte del M.O. Simone Less, Comandante della Stazione S.A.G.F. Abetone

Cutigli ano recentemente costituita, la manifestazione si è avviata alla conclusione, con il

successivo sfilamento in parata dei reparti schierati.