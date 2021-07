(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 Cercando il lavoro, iscrizioni aperte per i primi quattro corsi online gratuiti

In partenza a luglio “Self marketing”, “Public speaking”, “Gestione stati emotivi” e “Il colloquio di lavoro

Sono ancora aperte le iscrizioni per i primi quattro corsi formativi online gratuiti proposti da Cercando il lavoro in collaborazione con l’agenzia Job Select srl per migliorare la propria presenza nel mondo del lavoro.

In partenza a luglio ci saranno i corsi “Self marketing” (60 ore), “Public speaking” (20 ore) “Gestione stati emotivi” (10 ore) e “Il colloquio di lavoro” (20 ore).

Le proposte rientrano tra le 28 attività che Cercando il lavoro realizzerà, in collaborazione con l’agenzia Job Select srl, nel biennio 2021-2022 per dare una risposta concreta a persone disoccupate, inoccupate e in mobilità residenti a Vicenza e nei 22 Comuni aderenti al progetto.

I corsi in partenza a luglio

Il corso online “Self marketing” fornirà ai partecipanti gli strumenti per la promozione personale e professionale finalizzata alla ricerca del lavoro, a partire dalla costruzione della propria reputazione online. Tra gli argomenti, le soluzioni per la comunicazione multimediale, la funzione dei new media e gli elementi necessari alla presenza online.

Percorso online gratuito di 60 ore, aperto a 10 partecipanti.

Con “Public speaking” si metteranno al centro le tecniche di base dell’espressione e della relazione utili in molte occasioni diverse, da una riunione a un colloquio di lavoro, da una negoziazione a un evento pubblico. Si lavorerà sul corpo e sull’espressività individuale e sulle principali tecniche di strategia e costruzione del messaggio. Con esercitazioni mirate si imparerà inoltre a gestire le domande e le aggressioni verbali.

Percorso online gratuito di 20 ore, aperto a 10 partecipanti.

Il percorso “Gestione stati emotivi” suggerirà delle tecniche per affrontare il cambiamento nel lavoro, gestendo soprattutto gli aspetti emotivi e per prendere quindi decisioni efficaci e produrre innovazione. Ci saranno momenti teorici e anche pratici, con role-play in cui i partecipanti dovranno affrontare alcune situazioni di cambiamento della vita personale e professionale e l’emozione da esse generata.

Percorso online gratuito di 10 ore, aperto a 8 partecipanti.

Il corso “Il colloquio di lavoro” insegnerà le linee guida e le tecniche per un efficace presentazione di sè ai recruiter, i metodi per sostenere i colloqui individuali e di gruppo e prove di assesment center. Non mancheranno simulazioni approfondite.

Percorso online gratuito di 20 ore, aperto a 12 partecipanti.

Tra i docenti ci saranno psicologici del lavoro e esperti di selezione del personale.

Cercando il lavoro

Il progetto “Cercando il lavoro” si sviluppa grazie ad una collaborazione tra 22 Comuni della provincia di Vicenza e coinvolge una rete pubblico-privato per dare una risposta concreta alla richiesta di occupazione, fornire strumenti di ricerca adeguati, dare informazioni pertinenti, offrire opportunità di formazione e stimolare il lavoro autonomo. Tutte le attività sono offerte gratuitamente. Oltre al Comune di Vicenza, capofila del progetto, sono coinvolti i Comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Mossano, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Costabissara, Creazzo, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sovizzo, Thiene, Torri di Quartesolo, Val Liona, Villaverla, Zovencedo e Zugliano.

