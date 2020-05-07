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CERAMICHE LOVE THREE -SOSPENSIONE CONCORSO INTERNAZIONALE

by Redazione00

(AGENPARL) – CASTELLAMONTE (TO), gio 07 maggio 2020 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL CURATORE DELLA MOSTRA, CONSIDERATE LE MOLTEPLICI PROBLEMATICHE DERIVANTI DALL’ATTUALE PANDEMIA, LE PALESI DIFFICOLTA’ PRESENTATE DA MOLTI ARTISTI, LA QUASI TOTALE IMPOSSIBILITA’ DI POTER USUFRUIRE DEI PROPRI O ALTRUI LABORATORI CERAMICI PER COMPLETARE O REALIZZARE LE OPERE, COMUNICANO LA SOSPENSIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO, RINVIANDOLA ALL’ANNO 2021. MOLTE LE DIFFICOLTA’, FRA QUESTE ANCHE QUELLA DEL LUOGO ESPOSITIVO RISERVATO ALLE OPERE DEL CONCORSO, OVE RISULTEREBBE DIFFICILE GARANTIRE UN PERCORSO ESPOSITIVO SUFFICIENTEMENTE SICURO PER ASSICURARE LE DISTANZE INTERPERSONALI FRA I VISITATORI. ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!

Fonte/Source: https://www.comune.castellamonte.to.it/it-it/avvisi/2020/il-comune-informa/ceramiche-love-three-sospensione-concorso-internazionale-148347-1-0c637e00b27429b7f71d1aef4b4622e8

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