C’ERA UNA VOLTA CERESOLE

(AGENPARL) – CERESOLE REALE (TO), dom 26 luglio 2020

Passeggiata alla scoperta del paese e della sua storia attraverso curiosità, storie e leggende.Informazioni sull’eventoPasseggiata alla scoperta di Ceresole, appellata “Reale” a fine ‘800 per le frequentazioni della nobiltà sabauda. Le antiche case, la loro storia, le curiosità e le leggende. Il complesso del Grand Hotel, ora centro visitatori del Parco, il luogo in cui il Carducci compose l’ode “Salve Piemonte”. Possibilità di visitare il centro “Homo et Ibex” dedicato alla storia dello stambecco.

Escursione gratuita adatta a Adulti, Famiglie con bambini maggiori di 10 anni.

Dislivello in salita 50 m. Difficoltà: facile

N° massimo 12 persone

La guida del Parco garantisce la massima sicurezza dei partecipanti ai sensi delle normative Anti-Covid.

Ritrovo del mattino ore 10.00 per il controllo della dotazione dei partecipanti e la spiegazione delle misure di sicurezza (distanziamento persone non dello stesso nucleo famigliare, mascherine, ecc). Il rientro è previsto per le ore 13.00

Ritrovo del pomeriggio ore 15.00 per il controllo della dotazione dei partecipanti e la spiegazione delle misure di sicurezza (distanziamento persone non dello stesso nucleo famigliare, mascherine, ecc). Il rientro è previsto per le ore 18.00

Dotazioni richieste e raccomandazioni

Il tempo in montagna può variare all’improvviso e anche se l’escursione è in bassa quota, è meglio sempre portare con sé tutto il necessario: calzature adatte (scarponcini alti alla caviglia), maglioncino/pile, KW o giacca a vento, occhiali da sole, berretto di lana, borraccia con acqua. Per chi li possiede macchina fotografica e binocolo.

E’ richiesto ai partecipanti di arrivare al luogo dell’appuntamento dotati di propria mascherina.