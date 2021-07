(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 CENTRODESTRA: GIACOMONI (FI), UNITO DA 30 ANNI, È NEL CUORE DEGLI ELETTORI

“Non saranno certo delle normali fibrillazioni, già accadute in passato, a mettere in discussione l’unità del Centro-destra, anche perché il Centro-destra Unito é oramai nel cuore degli elettori. È stato fondato 27 anni fa dal Presidente Berlusconi e oramai da quasi 30 anni lavoriamo e governiamo insieme la maggior parte delle Regioni e e moltissime città. Per questo sono convinto che sia nell’interesse di tutti ricucire per ripartire più forti e più uniti di prima, per vincere e governare il Paese”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro

