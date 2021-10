(AGENPARL) – Roma, 01 ott 2021 – Abbraccio tra Salvini e Meloni alla periferia di Roma in meeting a sostegno del candidato di Centrodestra,Michetti. Un gesto che probabilmente mira a calmare le acque dopo i presunti dissapori di ieri a Milano dove i due leader non si sono incontrati a causa di un ritardo aereo di Giorgia Meloni “C’è affetto politico, siamo destinati a governare assieme” ha detto Salvini. “Mi aspetto meravigliose sorprese dal voto”.E Meloni: “Non stiamo insieme per interesse. Non come il Centrosinistra che occupa poltrone solo per evitare

