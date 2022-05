(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 04 maggio 2022

comunicato stampa

Centro per le famiglie, sabato e domenica alla scoperta del “Palazzo Itinerante Documentazione Adolescenti” con i ragazzi e le ragazze del Laboratorio Stabile Alcantara Teatro

Si conclude questo fine settimana il percorso “Adolescenti e genitori: Nuove Connessioni Possibili”, organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Sabato 7 e domenica 8 maggioil Centro per le Famiglie ospita il Museo itinerante “P.I.D.A. – Palazzo Itinerante Documentazione Adolescenti”, messo in scena dai ragazzi e le ragazze del Laboratorio Stabile Alcantara Teatro.

L’appuntamento si svolgerà su 3 turni sabato pomeriggio – alle 15, alle 15.45 e alle 16.30 – e tre turni domenica mattina (alle 10, alle 10.45 e alle 11.30).

Il Palazzo Itinerante nasce con il desiderio documentare cosa sia l’adolescenza dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze. Un modo un po’ informale e leggero per fare luce su come si sentano o vengano visti oggi gli adolescenti. Partendo da tutto ciò che i giovanissimi hanno provato in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, in questa assenza di relazioni fisiche, in questa cristallizzazione del tempo nella propria cameretta con solo un computer o un cellulare per affacciarsi sul mondo, sono state cucite insieme tutte le loro speranze, paure, desideri ed aspirazioni per il futuro.

Ai “visitatori” viene chiesto di abbandonare ogni pregiudizio, ogni preconcetto su chi siano o non siano gli adolescenti, di lasciarsi trasportare in questo percorso sonoro ed accogliere tutto quello che lei ragazze e i ragazzi hanno deciso di regalare: il loro mondo, il loro punto di vista su di esso.

🔊 Listen to this