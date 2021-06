(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Centro estivo comunale, riunione informativa

Appuntamento mercoledì 30 giugno nel parco di Villa Giamari

Il Comune di Montemurlo informa i genitori dei bambini iscritti al centro estivo comunale che mercoledì 30 giugno si svolgerà una riunione informativa nel parco di Villa Giamari ( piazza Don Milani, 1). L’appuntamento è alle ore 15 per i genitori di bambini e ragazzi della scuola media e della primaria, mentre alle ore 16 per quelli della scuola dell’infanzia. La riunione vuole essere l’occasione per conoscere gli operatori della cooperativa la Ginestra, che gestisce il centro estivo comunale ”Ri-Giochiamo”, per porre domande e avere chiarimenti sulle modalità di svolgimento del centro, che prenderà il via il prossimo 5 luglio.

Fabiana Masi

