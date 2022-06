(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022 CENTRI ESTIVI, FACCI (LEGA): “CONTRIBUTI REGIONE ALLE FAMIGLIE BOLOGNESI? UNA MANCETTA DI 13.90 EURO”

“La Giunta ha ampiamente sottovalutato le mutate condizioni rispetto agli anni scorsi, quando sono intervenute anche altre contribuzioni, e tale negligenza ha finito per riversarsi sulle famiglie, lasciate a dovere gestire diversamente i propri figli, con le immaginabili difficoltà e problematiche, non solo economiche. Chiedo a questo punto – conclude Facci– uno stanziamento straordinario ed urgente da parte della Regione, per rimediare alle gravi e colpevoli criticità manifestate”.

