(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Centri estivi 2022: attiva la ricognizione delle realtà organizzatrici del territorio

Quali sono i centri estivi in città? Dove posso verificare se nel mio quartiere è presente un’attività estiva? E’ possibile sapere se sull’intero territorio del Comune è prevista un’offerta precisa? Con questo intento, di facilitare l’informazione alle famiglie, è stata realizzata e pubblicata una mappa interattiva che raccoglie i centri estivi e i grest che hanno deciso di partecipare alla ricognizione promossa dal Comune.

La mappa è disponibile sulla home page del sito del Comune di Venezia al bottone “Centri estivi” o al link [Centri estivi 2022 | Comune di Venezia.](https://www.comune.venezia.it/content/centri-estivi-2022)

Attraverso questo strumento, in continuo aggiornamento, quindi, i genitori avranno la possibilità di ricercare e individuare, oltre ai centri estivi comunali, anche quelli organizzati da associazioni private, parrocchiali, sportive, culturali. Ma si tratta di un mezzo utile anche per le stesse realtà proponenti, che hanno così l’opportunità di far parte di una informazione generale fruibile all’utenza.

Per ricercare un centro estivo ci si può posizionare con il cursore direttamente sull’area territoriale di preferenza dove i centri estivi sono valorizzati con un simbolo grafico, oppure attivare la ricerca per criterio (offerta sportiva/culturale/di tutela dell’ambiente) e Municipalità di riferimento. Una volta individuata sarà possibile leggere tutte le informazioni che la realtà organizzatrice ha deciso di mettere a disposizione: nominativo, eventuale sito web, contatti, attività proposte, ricettività e livello di accessibilità per le persone diversamente abili o attività, se presenti, dedicate ai bambini ucraini.

Il censimento pubblico che raccoglie le informazioni promozionali è sempre attivo e in ogni momento un organizzatore può decidere di aderire al link “censimento dei centri estivi” al link: [Censimento proposte attività estive per minori 2022 | Comune di Venezia.](https://www.comune.venezia.it/content/censimento-proposte-attivit-estive-minori-2022)

Venezia, 12 maggio 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this