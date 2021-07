(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 09 luglio 2021

Centri Estivi 2021: sarà necessario comunicare la propria attività per la formazione di un elenco

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27 Maggio 2021 il Comune di Cagliari, in applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, ha promosso le attività dei Centri Estivi 2021 nel rispetto delle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”.

A tal proposito si invitano le strutture operanti come Centro Estivo 2021 nel territorio comunale e regolarmente autorizzate, a voler comunicare la propria attività all’Ente.

I dati raccolti serviranno per formare l’elenco delle strutture attive, il quale verrà pubblicato sul sito istituzionale con funzione di conoscenza per i cittadini.

